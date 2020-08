Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel peut craindre le pire pour Bouanga !

Publié le 23 août 2020 à 4h00 par T.M.

Alors que la saison de Ligue 1 recommence, Claude Puel peut se réjouir de toujours avoir Denis Bouanga sous ses ordres. Néanmoins, le danger est toujours présent pour l’attaquant de l’ASSE.

Arrivé l’été dernier à l’ASSE en provenance de Nîmes, Denis Bouanga a été le meilleur joueur des Verts, la rare éclaircie dans la saison compliquée stéphanoise. Forcément, Claude Puel entend bien structurer son nouveau projet autour du Gabonais. « Perdre (Denis) Bouanga et (Wesley) Fofana serait contre-productif, on doit avoir de l’ambition même dans la reconstruction car on se sent très compétitifs », lâchait récemment Puel. Et alors que Bouanga est toujours un joueur de l’ASSE, il n’en resterait pas moins très sollicité sur le marché des transferts. Et pour l’attaquant des Verts, la liste des prétendants se serait encore allongée…

Et maintenant le Milan AC !

Le marché des transferts fermera ses portes en octobre et d’ici là, l’ASSE peut donc craindre le pire pour Denis Bouanga. D’ailleurs, comme Le 10 Sport vous l’a révélé ce samedi, la menace se nomme désormais le Milan AC. Selon nos informations, aucune offre n’aurait pour le moment été transmise, mais l’intérêt des Lombards est bien réel. Ayant besoin de liquidités compte tenu du contexte actuel, l’ASSE pourrait donc se résoudre à se séparer de Bouanga, au grand dam de Claude Puel. A noter qu’Everton, Valence et le Betis Séville sont également intéressés.