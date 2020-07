Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un club de Ligue 1 ne lâcherait pas Bouanga !

Publié le 28 juillet 2020 à 14h15 par La rédaction

Sur les tablettes de nombreux clubs, Denis Bouanga est jugé intransférable par l’ASSE. Pourtant, un club de Ligue 1 ne lâcherait pas l’ailier stéphanois.

« Peut-être que mes conseillers ont eu des contacts mais moi je suis concentré sur ma préparation. Pour l’instant je me sens Stéphanois. Je suis toujours sous contrat, je me suis bien ici, il y a mes amis, ma famille. On m’a envoyé à Rennes mais ce n’est pas moi qui y suis allé. J’ai une finale à jouer et j’ai vu que le 23 août, on débutait le championnat à Marseille.», a indiqué Denis Bouanga. Voilà ce que déclarait le joueur de l'ASSE il y a quelques jours. Courtisé par de nombreux clubs comme Lille, Rennes, Nice ou Everton, comme vous l'a révélé en exclusivité le 10 Sport, l’ailier gabonais n’aurait pas la tête à un départ. Toutefois, un de ses courtisans n’aurait pas dit son dernier mot…

Nice toujours sur Bouanga !