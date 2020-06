Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Ce cadre de Puel qui recale ouvertement... le RC Lens !

Publié le 6 juin 2020 à 3h45 par A.M.

Formé au LOSC, où il a évolué en professionnel de 2004 à 2011, Yohan Cabaye écarte de façon catégorique une éventuelle arrivée au RC Lens.

De retour dans l'élite, le RC Lens souhaite mener un recrutement ambitieux et cherche notamment à se renforcer dans l'entrejeu. Kevin N'Doram était ainsi suivi par les Sang-et-Or, mais le FC Metz a officialisé son arrivée définitive après l'avoir eu durant une saison sous la forme de prêt. Par conséquent, les Lensois pourraient être contraints d'activer une nouvelle piste. La situation de Yohan Cabaye, dont le contrat à l'ASSE arrive à échéance à la fin du mois et qui ne semble pas entrer dans le projet de Claude Puel, pourrait offrir une belle opportunité au RC Lens. Toutefois, natif de Tourcoing et formé au LOSC où il a évolué en professionnel entre 2004 et 2011, Yohan Cabaye a clairement fait savoir qu'il n'envisagerait pas une seule seconde la possibilité de rejoindre les Sang-et-Or cet été.

Une arrivée au RC Lens «impossible» pour Cabaye