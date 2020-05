Foot - Mercato - AS Rome

Mercato : Pastore et Gonalons au coeur d’un grand ménage à Rome ?

Publié le 10 mai 2020 à 15h10 par La rédaction

L’AS Roma serait apparemment en train de préparer un grand ménage de son effectif pour la saison prochaine, et 11 joueurs sont annoncés sur le départ. Parmi eux, on retrouverait Javier Pastore ou encore Maxime Gonalons…