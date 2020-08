Foot - Mercato - AS Monaco

Mercato : L'AS Monaco ne veut pas lâcher Ben Yedder !

Publié le 27 août 2020 à 23h20 par La rédaction

Avec beaucoup de joueurs sous contrat, l’AS Monaco a besoin de dégraisser. Auteur d’une saison remarquable, Wissam Ben Yedder attirent les grands clubs mais le club ne souhaite pas laisser partir son buteur.