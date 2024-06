Mercato : Après Mbappé, le Real Madrid annonce un départ !

Alexis Brunet

Le Real Madrid a signé l’un des coups de l’été en mettant la main sur Kylian Mbappé. Le champion du monde 2018 vient renforcer l’attaque madrilène, qui est déjà très bien garnie. Il y aura alors moins de places pour certains joueurs et donc des départs sont à envisager. Le club espagnol vient d’ailleurs d’annoncer le transfert de Joselu du côté d’Al-Gharafa.

La saison dernière, le Real Madrid a encore une fois remporté le championnat d’Espagne, mais surtout la Ligue des champions. Une année couronnée de succès pour les supporters madrilènes qui ont par la suite eu une nouvelle raison de se réjouir, puisque Kylian Mbappé a enfin rejoint la Casa Blanca. Le champion du monde s’est engagé jusqu’en 2029.

Joselu quitte le Real Madrid

L’arrivée de Kylian Mbappé augmente donc encore un peu plus la concurrence au sein de l’attaque du Real Madrid. Un joueur a d’ailleurs décidé de plier bagage, conscient que son temps de jeu allait fondre comme neige au soleil, il s’agit de Joselu. Le club madrilène a annoncé le transfert de l’Espagnol vers Al-Gharafa, après avoir levé son option d’achat. « Le Real Madrid C. F., après avoir exercé son option pour acquérir les droits du joueur Joselu Mato du R. C. D. Espanyol, a conclu un accord avec Al-Gharafa SC pour le transfert de notre joueur. Le Real Madrid remercie Joselu pour son professionnalisme et son madridismo, et lui témoigne toute son affection, ainsi qu'à sa famille, à qui il souhaite bonne chance dans cette nouvelle étape de leur vie. »

Joselu avait sauvé le Real Madrid en Ligue des champions

Même si Joselu n’était pas la plus grande star du Real Madrid, il aura toutefois rendu de fiers services au club espagnol. L’attaquant avait notamment qualifié les Madrilènes pour la finale de la Ligue des champions, en inscrivant un doublé lors de la demi-finale retour, face au Bayern Munich (2-1), dans les dernières minutes.