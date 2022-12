  Mercato : Après le PSG, Pochettino fait une surprenante annonce sur son avenir

Thomas Bourseau

Mauricio Pochettino se trouve actuellement au Qatar pour le Mondial, quelques mois après son licenciement du PSG. Outre le fait de prendre en main une sélection nationale, Pochettino a affirmé qu’il pourrait écouter toutes les offres dont une éventuelle proposition des Queens Park Rangers.

Comme ce fut le cas après son licenciement de Tottenham en novembre 2019, Mauricio Pochettino est à nouveau sans club. En effet, en raison de résultats jugés insuffisants sur la scène européenne notamment par les décideurs du PSG, le technicien argentin a été remercié en fin de saison dernière après une sortie prématurée du Paris Saint-Germain en 1/8ème de finale de Ligue des champions.

Une sélection nationale ? Pochettino est «ouvert»

Depuis, le nom de Mauricio Pochettino a été lié à différents clubs et… une sélection nationale : l’Angleterre. Outre le fait qu’il n’ait pas pu bénéficier des postes à Aston Villa (offert à Unai Emery), Chelsea (Graham Potter), FC Séville (Jorge Sampaoli), Pochettino est annoncé comme éventuel successeur de Gareth Southgate à la tête de The Three Lions. L’occasion pour l’Argentin de s’exprimer sur son avenir pour Sky Sports au Qatar. « Prendre une sélection nationale en mains ? Maintenant je me dis, pourquoi pas, je suis ouvert, oui bien sûr. Nous sommes encore jeunes, plein d’énergie. J’aime l’adrénaline que ça procure au jour le jour à l’entraînement en club. Peut-être qu’une sélection nationale est un job différent, mais pourquoi pas. Si ce n’est pas le prochain, ce sera à l’avenir peut-être. Forcément l’Argentine ou une autre sélection ? Je n’ai pas une volonté exclusive, je ne veux pas seulement l’Argentine. Pourquoi pas un autre pays, ce serait très bien aussi pour sûr ».

Mercato - PSG : La punchline de Pochettino sur Guardiola pour son licenciement https://t.co/RhRx09RhZx pic.twitter.com/I5BjRfQV3b — le10sport (@le10sport) December 1, 2022

