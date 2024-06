Mercato : Après De Zerbi, l’OM veut boucler un transfert important

Arnaud De Kanel

Cette fois-ci, c'est bouclé. Après avoir annoncé dans un premier temps un accord de principe lundi, l'OM a officialisé la signature de Roberto De Zerbi samedi soir. Les dirigeants peuvent désormais se concentrer pleinement sur le mercato est ils espèrent d'ailleurs se séparer d'au moins un joueur important.

Par le biais d'un communiqué publié tard dans la soirée, l'OM a mis fin à l'attente des supporters. Ça y est, Roberto De Zerbi est officiellement le nouvel entraineur des Phocéens. « Nous sommes très fiers d’accueillir Roberto à l’Olympique de Marseille, un entraîneur talentueux et renommé au niveau européen. En plus de l’enthousiasme manifesté, dès les premiers contacts, à l’idée d’entraîner l’OM, il présente toutes les qualités requises pour réussir sur notre banc de touche », a lâché Pablo Longoria. Les choses sérieuses peuvent enfin démarrer.

Mercato - OM : Une opération annulée à l’étranger ? https://t.co/Y7QJpAQKb2 pic.twitter.com/6l0liJCRma — le10sport (@le10sport) June 30, 2024

Un chantier au milieu

L'OM doit désormais honorer les promesses faites à Roberto De Zerbi en matière de recrutement. Mais avant cela, il faudra dégraisser, notamment dans l'entrejeu. Ça a déjà commencé avec le départ de Jean Onana, de retour à Besiktas, avant que Pape Gueye emboite le pas en début de semaine. « (...) Je remercie tous les joueurs, coachs, staff technique et employés que j’ai pu côtoyer durant mon passage. Et bien sûr vous, chers supporters, connus dans le monde entier. (...) Aujourd’hui je pars le cœur rempli d’émotions. Je n’oublierai jamais ce que j’ai vécu avec vous. Merci à tous et à bientôt », a écrit le milieu de terrain sénégalais sur ses réseaux sociaux. Mais l'OM veut encore opérer du changement au milieu.

L'OM veut se débarrasser d'un énorme salaire