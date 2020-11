Foot - Mercato

Mercato : À Manchester City, l’opération renouvellement est lancée

Publié le 14 novembre 2020 à 20h20 par La rédaction

Alors que certains de ses éléments clés comme Pep Guardiola et Sergio Agüero arrivent bientôt au terme de leurs contrats, Manchester City devrait s’attaquer à la prolongation de deux autres cadres, Raheem Sterling et Kevin De Bruyne.