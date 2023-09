McCourt - Arabie Saoudite : C’est confirmé pour la vente de l’OM !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ces derniers jours, l'avenir de Pablo Longoria a été le sujet central de l'OM, bien devant le Clasico face au PSG. Dans le même temps, certaines rumeurs ont ressurgi sur la vente de l'OM. Un dossier évoqué par le quotidien L'Equipe, qui annonce des discussions entre Frank McCourt et l'Arabie Saoudite. Thibaud Vézirian a réagi à la publication de cet article.

C'est désormais acté, Pablo Longoria reste à son poste de président de l'OM. Idem pour Frank McCourt ? Pour l'heure, l'Américain semble solidement attaché au sommet du club marseillais. Mais comme annoncé par le 10Sport.com, le Bostonien se montre à l'écoute. Récemment, il aurait eu des discussions avec des investisseurs saoudiens au sujet de la vente de l'OM. Mais ses exigences auraient refroidi les candidats à en croire L'Equipe. T rès actif sur ce dossier, Thibaud Vézirian a livré son avis pour Team Football.





« Il est admis des contacts réguliers entre le clan McCourt et le Moyen Orient »

« Ça ressemble à un tournant. Beaucoup de gens qui à l’époque étaient très peu au fait de la situation commencent à prendre conscience de ce qui se trame. Les investissements massifs de l’OM depuis l’été 2021, la quasi-disparition de Frank McCourt et les changements à tous les étages du club leur avaient aussi mis la puce à l’oreille. Avant, le sujet n’était soi-disant qu’un serpent de mer, désormais, il est admis des contacts réguliers entre le clan McCourt et le Moyen Orient » a-t-il confié. Mais selon lui, les négociations avancent et devraient déboucher sur une passation de pouvoir.

« On avance tout doucement »