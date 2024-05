Mbappé : Une équipe avec «moins d’ego», le projet du PSG dévoilé ?

Thomas Bourseau

Le PSG n’aurait pas vraiment la tête dans le seau après avoir officiellement appris le départ de Kylian Mbappé vendredi. Ce serait d’ailleurs tout le contrat à en croire les sources de L’Équipe. Pire, le Paris Saint-Germain se réjouirait du fait de pouvoir continuer la construction de son équipe plus collective sans Mbappé.

Entre Kylian Mbappé et le PSG, après de multiples rebondissements et une prolongation de contrat surprise en 2022, l’histoire est enfin terminée après sept années de collaboration. En effet, vendredi soir par le biais de publications sur ses réseaux sociaux, le capitaine de l’équipe de France et buteur incontournable du Paris Saint-Germain a fait sa grande annonce tant attendue depuis des mois à présent.

Kylian Mbappé s’en va, le PSG est «soulagé»

En février dernier, Kylian Mbappé annonçait son départ à son président Nasser Al-Khelaïfi ainsi qu’à l’ensemble de l’effectif entraîné par Luis Enrique. Cependant, aucune communication officielle que ce soit de la part du PSG ou du joueur n’avait été effectuée. C’est à présent le cas. Et il semble que le Paris Saint-Germain n’était pas au courant du timing de cette annonce comme le souligne L’Équipe tant le club de la capitale n’a pas communiqué à son tour dans la foulée. Mbappé a pris tout le monde par surprise. Et en coulisses, il semble qu’on soit plutôt contents que ce feuilleton prenne enfin fin.

«Nous pouvons continuer à construire un effectif jeune, discipliné, avec moins d'ego, et centré sur le collectif»