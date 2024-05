Mercato : Mbappé s’en va, le PSG prêt à refaire le coup ?

Thomas Bourseau

Le PSG est contraint de tourner une page de sept ans avec Kylian Mbappé puisque ce dernier a officiellement annoncé son départ en fin de saison vendredi soir par le biais de ses réseaux sociaux. Et il semblerait que le Paris Saint-Germain soit plutôt emballé par l’idée de faire un coup similaire qu’à l’époque avec l’AS Monaco pour lancer la nouvelle ère sans le meilleur buteur de l’histoire du club.

À l’été 2017, le PSG misait gros sur Kylian Mbappé qui sortait tout juste d’une saison XXL avec l’AS Monaco avec un titre de champion de France et un parcours épique en Ligue des champions avec le club de la Principauté jusqu’en demi-finales de la Ligue des champions. Une double confrontation perdue contre la Juventus.

Comme Mbappé, de Monaco à Paris pour Akliouche ?

Pour 180M€ via un prêt avec une obligation d’achat, Kylian Mbappé débarquait au PSG. Six ans plus tard, celui qui est devenu champion du monde ainsi que le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain s’en va et devrait, sauf énorme revirement de situation, s’engager en faveur du Real Madrid. Pour entamer l’ère post Kylian Mbappé, le PSG serait susceptible d’à nouveau miser sur une pépite de l’AS Monaco.

PSG : Luis Enrique coupable avec Mbappé ? https://t.co/fpq2TxFE5q pic.twitter.com/8iqmo3SJS0 — le10sport (@le10sport) May 9, 2024

Le PSG tente une approche, l’ASM répond !