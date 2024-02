Mbappé : Surprise, le Real Madrid prépare un sale coup au PSG !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Libre en fin de saison, Kylian Mbappé a pris la décision de quitter le Paris Saint-Germain, afin de prendre très probablement la direction du Real Madrid. L’issue du feuilleton semble désormais inéluctable, mais à en croire la presse espagnole, l’entourage de l’international français aurait fait une dernière demande imprévue à la formation merengue qui risque de contrarier le club de la capitale.

Arrivé à l’été 2017, Kylian Mbappé vit ses derniers moments dans la capitale, lui qui a pris la décision de quitter le PSG au terme de la saison, une fois son contrat expiré. Son arrivée au Real Madrid semble désormais inéluctable, et il pourrait ne pas être le seul de la famille à s’envoler pour l’Espagne « Le contrat de Mbappé est signé depuis deux semaines, mais sa famille a fait une proposition il y a quelques jours. Ça ne remet pas en cause sa signature. C'est un souhait ou un caprice. La famille de Mbappé et Kylian Mbappé ont demandé que le Real Madrid recrute son frère, Ethan », a révélé lundi soir Eduardo Inda sur le plateau d’ El Chiringuito .

Le Real Madrid s’est décidé pour Ethan Mbappé ?

Et le Real Madrid semble disposé à répondre favorablement à cette demande de dernière minute du clan Mbappé. « Madrid y a réfléchi et ils ont fini par dire oui , a ajouté le directeur d’ OK Diario. Ce qui est attendu, c'est qu'il rejoigne le Real Madrid Castilla. » Le PSG pourrait donc perdre la fratrie Mbappé le même été, même si le cadet lui aussi en fin de contrat a récemment affirmé en privé qu’il ne comptait pas plier bagage dans l’immédiat. « Non, je suis un Titi, moi, je reste au PSG ! », aurait-il lancé à Luis Enrique, l’entraîneur parisien lui demandant s’il s’en irait comme son grand frère.

Al-Khelaïfi compte sur le jeune frère