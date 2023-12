Mbappé - PSG : Le Real Madrid à l’origine d’un coup de tonnerre ?

Axel Cornic

La fin de contrat de Kylian Mbappé alimente les débats en Espagne, où on le voit une nouvelle fois proche de rejoindre le Real Madrid. Mais alors qu’il semblait être la grande priorité des Merengue en 2022, la star du Paris Saint-Germain ne ferait plus vraiment l’unanimité à l’heure actuelle.

Ou jouera Kylian Mbappé la saison prochaine ? Le PSG aimerait le prolonger une nouvelle fois, mais plus le temps passe et plus le scénario d’un départ libre se précise. Et comme souvent par le passé, la piste favorite semble le mener vers le Real Madrid.





Le Real Madrid plus si fou de Mbappé

Pourtant, dans la capitale espagnole on ne serait plus vraiment être prêt à tout pour s’attacher les services de Mbappé lors de l’été 2024. Selon TMW avec Vinicius Jr, Rodrygo et Endrick, les Madrilènes commenceraient à croire que le numéro 7 du PSG n’est pas vraiment le profil recherché.

Priorité à un numéro 9

Car la grande priorité est la recherche d’un véritable numéro 9, qui puisse combler le trou béant laissé par le départ de Karim Benzema lors du dernier mercato estival. Plusieurs noms sont évoqués, d’Erling Haaland à Victor Osimhen, en passant par Dusan Vlahovic ou encore Lautaro Martinez.