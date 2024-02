Mbappé - PSG : Barcelone veut rectifier le tir !

Thomas Bourseau

Le FC Barcelone a manqué le coche pour Kylian Mbappé à l’été 2017. Alors que Neymar avait choisi le PSG, le Barça l’a remplacé par Ousmane Dembélé bien que l’option Mbappé s’était présentée au club pour 100M€. Et sept ans après, l’institution blaugrana reviendrait sur ses pas.

Kylian Mbappé aurait pu connaître une tout autre carrière. Après ses débuts explosifs à l’AS Monaco, l’Europe se l’arrachait à l’été 2017. Finalement, Mbappé a signé au PSG avec la suite que l’on connaît. Néanmoins, le FC Barcelone aurait pu le recruter si la direction de l’époque n’avait pas fait le choix de privilégier Ousmane Dembélé.

Robert Fernández a préféré Ousmane Dembélé

Pour Mundo Deportivo , l’ancien dirigeant du FC Barcelone en la personne de Javier Bordas lâchait la révélation suivante en 2020. « Le président de Monaco préférait qu’il aille au Barça pour ne pas renforcer le PSG, un rival direct. Et pour 100 millions cela aurait pu être fait. Mais Robert Fernández a préféré Ousmane Dembélé et Pep Segura l’a soutenu. L’explication était que Kylian Mbappé jouait pour lui et Ousmane Dembélé pour l’équipe. Et comme un ailier est parti avec Neymar, Robert Fernández préférait un ailier plutôt qu’un finisseur ».

Le Barça de retour à la charge pour gommer son erreur ?