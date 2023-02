Mbappé prêt a claquer la porte, le PSG sort l’artillerie lourde

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A la surprise générale, le PSG était parvenu à conserver et prolonger le contrat de Kylian Mbappé en mai dernier. Car, l'international français avait fait le choix de se rendre au Real Madrid, le club qui le fait rêver depuis son enfance. Mais proche de la famille Mbappé, Luis Campos aurait fait basculer ce dossier. Explications.

« Je suis très heureux de pouvoir continuer à évoluer en France, le pays qui m'a vu naître, grandir et m'épanouir. Et qui me donne l'occasion de poursuivre mes rêves ». En mai dernier, Kylian Mbappé officialisait sa prolongation au PSG jusqu'en 2024, plus une année en option. Pourtant, à en croire les informations de Foot Mercato , ce n'était pas son choix numéro un.

Mbappé préfère le PSG, le Real Madrid réagit https://t.co/NLj68lTkSb pic.twitter.com/DxSm3hQTFS — le10sport (@le10sport) February 21, 2023

Mbappé était parti pour s'engager au Real Madrid

A en croire le média, Kylian Mbappé était parti pour s'engager avec le Real Madrid. En fin de contrat, la star parisienne aurait donné son accord à Florentino Perez. C'est en tout cas ce que croyait le président du club madrilène. Car l'arrivée de Luis Campos semble avoir tout changé dans ce dossier.

Campos a joué un rôle déterminant