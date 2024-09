Mbappé - Neymar - Messi : Le PSG a fauté, il passe aux aveux !

Thomas Bourseau

Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé sont à eux seuls un exemple de l’ancienne politique sportive prônée par le PSG, à savoir la confection d’un effectif de stars. Une vision qui a évolué ces derniers mois au sein de la direction parisienne au vu du départ des stars en question. Mais la manière dont elles partaient n’était pas la bonne du point de vue de Mamadou Sakho.

Le projet sportif mis en place par le Qatar Sports Investments depuis le rachat du PSG en 2011 a bien évolué au fil des années. En effet, alors que la politique sportive parisienne était à l’époque bâtie sur les stars jusqu’à peu avec la formation de la MNM composée de Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé, le nouveau projet porté par l’entraîneur Luis Enrique est quasiment dénué de stars. Le président Nasser Al-Khelaïfi s’enflammait d’ailleurs à Marca en interview dernièrement en affirmant que la « star » n’est autre que « l’équipe » cette saison.

«Le PSG sait accueillir mais à du mal à dire au revoir»

Un petit tacle déguisé à Kylian Mbappé qui s’en est allé libre de tout contrat au Real Madrid, et donc pas dans les conditions souhaitées par le patron du PSG qui l’avait menacé d’un transfert en 2023, refusant que le capitaine de l’équipe de France parte sans rien rapporter financièrement parlant au Paris Saint-Germain. Une gestion que n’apprécie pas Mamadou Sakho pour Kylian Mbappé et le reste des stars en général.

« Le PSG sait accueillir mais à du mal à dire au revoir. Je trouve ça dommage mais c’est un fait. Quand on voit l’accueil d’Ibrahimovic, de Kylian (Mbappé), de Neymar, de Messi, et la manière dont ils partent, ça me fait un pincement au cœur. Je vois un club de foot comme une famille. C’est comme lorsqu’on fête une naissance. À l’arrivée d’un joueur, on est tous joyeux. Quand cet enfant-là avec qui tu as passé des années grandit et décide de quitter le cocon familial, il faut l’accepter et savoir lui dire au revoir ».

«Il faut savoir dissocier le business du foot. Kylian Mbappé est un diamant qui a une valeur»

Titi parisien qui a fait les beaux jours du PSG entre 2007 et 2013, moment de son transfert à Liverpool, Mamadou Sakho s’est attardé sur le feuilleton Kylian Mbappé sur les antennes de Canal+ Afrique ces dernières heures, soulignant la responsabilité du Paris Saint-Germain dans cette affaire qui a fait couler beaucoup d’encre dans les médias.

« Quand je fais la remise du trophée de champion au PSG la saison dernière, j’avais un pincement au cœur de voir ce joueur fantastique partir par la petite porte avec tout ce qu’il se disait sur lui. Je trouvais ça dommage personnellement. Il faut savoir dissocier le business du foot. Kylian Mbappé est un diamant qui a une valeur. Il gagne des sommes astronomiques mais il génère tout autant. Personne ne gagne un euro s’il ne le vaut pas. Ça regarde ses parents, ses conseillers et les dirigeants du club. Je pense que Kylian en tant que joueur de foot est entré dans tous les foyers parisiens, dans toutes les maisons de France. Il a fait rêver les jeunes des centres de formation, dans les écoles. On doit le remercier pour ça et se rendre compte de la chance de l’avoir eu dans notre stade et dans notre capitale. Il a porté haut nos couleurs, françaises, il continue d’ailleurs, et au Paris Saint-Germain ». a confié Sakho dans des propos rapportés par Foot Mercato.