Mbappé : Le Real Madrid prépare déjà un changement de taille !

Pierrick Levallet

Ça va bouger du côté du Real Madrid. Les Merengue ont enfin réussi à mettre la main sur Kylian Mbappé, qui ne sera plus au PSG la saison prochaine. Mais son arrivée va poser un casse-tête à Carlo Ancelotti, qui va devoir changer son système pour faire plaisir à tout le monde. Le coach de 65 ans aurait d'ailleurs trouvé la solution pour éviter un malaise dans le vestiaire.

Le Real Madrid va vivre un été plutôt agité. La Casa Blanca a déjà officialisé la venue de Kylian Mbappé, qui avait fait savoir qu’il allait quitter le PSG une fois son contrat expiré. Le natif de Bondy réalisera donc son grand rêve de jouer sous les couleurs madrilènes et va ainsi rejoindre une attaque de folie.

Le Real Madrid a une attaque de folie

En effet, le Real Madrid est plutôt bien garni dans le secteur offensif. Carlo Ancelotti va avoir le choix entre Vinicius Jr, Rodrygo, Brahim Diaz, Joselu, Arda Güler et Endrick. Le coach de 65 ans préparerait d’ailleurs un changement de taille pour inclure Kylian Mbappé dans l’effectif.

Ancelotti a trouvé la solution pour Mbappé ?