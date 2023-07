Mbappé : Le PSG réclame un transfert historique, il craque

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Nasser Al-Khelaïfi travaillerait en sous-marin lors de ce mercato estival. Le président du PSG mènerait les discussions dans le dossier Harry Kane, mais ferait aussi son possible pour se séparer de Kylian Mbappé. Mais pour Daniel Riolo, le dirigeant qatari mène le club à sa perte en raison de ses décisions dans le dossier Mbappé, mais aussi Ousmane Dembélé.

Le prix de Kylian Mbappé a filtré. Selon les informations de la presse espagnole, le PSG réclamerait près de 250M€ pour lâcher Kylian Mbappé, libre de tout contrat dans un an. Le Real Madrid n'envisagerait pas de payer autant cet été et pourrait réclamer au club parisien un effort financier selon la COPE.

Le clan Mbappé lâche une annonce au Real Madrid, le PSG va halluciner https://t.co/V7rE4Xcduy pic.twitter.com/POxZcegA8j — le10sport (@le10sport) July 29, 2023

Un contrat longue durée évoqué pour Dembélé

En attendant un accord, le PSG travaille sur la succession de Mbappé. La priorité de Nasser Al-Khelaïfi serait Ousmane Dembélé. Selon RMC Sport, les deux parties seraient sur le point de s'entendre sur un contrat de cinq ans. Une décision incompréhensible pour Daniel Riolo.

Riolo allume Nasser Al-Khelaïfi