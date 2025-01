Mbappé : Le PSG lâche 100M€ pour le remplacer !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En juin dernier, le contrat de Kylian Mbappé arrivait à expiration au PSG, et le Bondynois a donc rejoint le Real Madrid, qui n'a pas eu à débourser d'indemnité de transfert. Par conséquent, les Parisiens se sont mis en quête de son remplaçant, mais n'ont pas recruté de nouveaux joueurs. Il faut dire que Luis Enrique a rapidement prévenu Ousmane Dembélé et Bradley Barcola que c'était à eux de prendre la relève de la quarantaine de buts inscrits par Mbappé.

Lors du précédent mercato estival, le PSG s'était lancé sur le marché à la recherche d'un successeur à Kylian Mbappé, qui avait quitté le club pour rejoindre le Real Madrid alors que son contrat arrivait à échéance. Dans cette optique, aucun attaquant n'a débarqué, mais afin de compenser la quarantaine de buts inscrits par Kylian Mbappé, Luis Enrique avait une petite idée.

Dembélé et Barcola, les successeurs de Mbappé

En effet, selon les informations de L'EQUIPE, plutôt que de remplacer numériquement Kylian Mbappé, Luis Enrique a prévenu Ousmane Dembélé et Bradley Barcola qu'ils devraient compenser à eux deux la perte des buts du Bondynois. Recrutés pour 50M€ chacun en 2023, les deux ailiers sont d'ailleurs sur la bonne voie.

Un projet bien parti

Un projet qui aurait pu paraître assez fou, mais qui est finalement en bonne voie. Et pour cause, à mi-saison, Bradley Barcola et Ousmane Dembélé ont déjà inscrit chacun 13 buts toutes compétitions confondues, alors que Kylian Mbappé avait terminé la saison dernière avec 45 réalisations. En maintenant ce rythme, les deux ailiers du PSG pourraient donc permettre à Luis Enrique de gagner son pari.