Mbappé envoie un nouveau gros message au Real Madrid !

Jean de Teyssière

Ce 16 juillet 2024 restera gravé dans la mémoire de Kylian Mbappé. Le Bondynois rêvait depuis tout jeune de porter un jour le maillot du Real Madrid et c’est désormais chose faite, après une présentation grandiose. Quelques heures après sa conférence de presse, Mbappé a de nouveau envoyé un message à ses nouveaux supporters sur ses réseaux sociaux.

Zidane, Pirri, Arbeloa, Raul, Solari ou encore Santamaría étaient présents à cette cérémonie de présentation de Kylian Mbappé au Santiago Bernabeu. Zinédine Zidane est monté sur scène pour accueillir le nouveau numéro 9 madrilène, comme un passage de témoin.

Mbappé réalise son rêve

En conférence de presse de présentation, Kylian Mbappé a été interrogé sur la portée qu’avait cette signature au Real Madrid pour lui : « C'était un rêve d'enfant. Ca y est, je suis un joueur du Real Madrid. C'est une grande satisfaction pour moi et pour ma famille. »

«Une journée inoubliable pour moi»

Le numéro 9 du Real Madrid en a rajouté une couche sur X : « Madridistas, Aujourd'hui a été une journée inoubliable pour moi et ma famille. Je réalise mon rêve d'enfant. Beaucoup d'émotions ! Merci pour l'affection et l'amour depuis de nombreuses années. Très heureux et fier de faire partie de la grande famille du Real Madrid ! Je veux commencer à jouer pour le meilleur club du monde. HALA MADRID ! »