Mbappé : Au Real Madrid, ils ne tiennent plus en place !

Thomas Bourseau

En fin de contrat au PSG, Kylian Mbappé ne le prolongera pas et n’a pas dissimulé son intention au président Nasser Al-Khelaïfi. De quoi permettre à Florentino Pérez et à l’ensemble de son comité de direction au Real Madrid de se préparer à l’arrivée XXL du capitaine de l’équipe de France. Et au sein de la capitale, on s’exciterait à cette idée.

Kylian Mbappé a annoncé la couleur à Nasser Al-Khelaïfi. Le 13 février dernier, à 24 heures du 1/8ème de finale aller du PSG face à la Real Sociedad au Parc des princes, une entrevue entre le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain et le président a eu lieu au cours de laquelle Mbappé lui a communiqué son départ du club de la capitale en fin de saison, moment où son contrat au PSG arrivera à expiration.

«Le Real Madrid se prépare à ce qui va arriver. Un grand joueur arrive, un élément connu des joueurs»

Le Real Madrid est en pole position, devant Liverpool et Manchester United, mais n’a toujours pas trouvé d’accord avec Kylian Mbappé et son entourage sur la question contractuelle. Le10sport.com vous révélait le 20 février dernier que des échanges entre les parties concernées allaient avoir lieu dans les semaines à venir. Et au Real Madrid, on ne tiendrait vraiment plus en place. Le journaliste José Felix Diaz de Marca a d’ailleurs tenu le discours suivant. « Le Real Madrid se prépare à ce qui va arriver. Un grand joueur arrive, un élément connu des joueurs. Kylian Mbappé va certainement rejoindre le Real Madrid cet été ».

PSG : Luis Enrique fait tout pour briser une malédiction https://t.co/CCd6lsJnFg pic.twitter.com/m86gCWMi22 — le10sport (@le10sport) March 13, 2024

Florentino Pérez : «Si Mbappé vient ? Qui est Mbappé ?»