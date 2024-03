OM : Pablo Longoria a failli craquer !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En septembre dernier, l’OM a connu une crise majeure qui a vu partir plusieurs éléments majeurs à l’image de Marcelino ou encore Javier Ribalta. Pablo Longoria a également longuement hésité avant de finalement conserver son poste de président. Mais vu d’Espagne, Longoria a clairement failli craquer.

Le mois de septembre a été le témoin d'une incroyable crise à l'OM. Après une réunion houleuse entre certains membres de la direction et plusieurs représentants des groupes de supporters, Marcelino a démissionné, suivi par plusieurs dirigeants de l'OM. Et selon le journaliste espagnol Eduardo Esteve, Pablo Longoria aurait pu suivre.

C'est officiel, un crack signe à l'OM ! https://t.co/a2VFNNoB6C pic.twitter.com/Z72Z3JTd1j — le10sport (@le10sport) March 13, 2024

«J’étais convaincu que Pablo quitterait le club»

« Le départ de Marcelino m’a interpellé. J’étais convaincu que Pablo quitterait le club. Je ne lui ai pas parlé, mais j’ai parlé à Marcelino, avec qui j’ai une bonne relation. C’était très dur pour eux, quelque chose qu’ils n’avaient jamais vécu auparavant. À la radio, nous en avons parlé quand "Marce" est parti et nous avons aussi parlé du licenciement de Gattuso dans mon émission. Je ne suis pas surpris par le départ de l’Italien parce qu’en fin de compte, il n’a pas laissé de bons souvenirs à Valence », explique le journaliste de la Onda Cero dans les colonnes de La Provence , avant que son confrère Conrado Valle n’en rajoute une couche.

«L’OM est perçu comme un club où les ultras ont un pouvoir d’influence démesuré»