Foot - Mercato

Marquinhos, Harit, Messi… Toutes les infos mercato du 5 novembre

Publié le 5 novembre 2022 à 12h02

La rédaction

Alors que le mercato hivernal ouvrira ses portes début janvier après la Coupe du Monde au Qatar, Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

PSG : Le Qatar va blinder une star de Galtier

Au PSG, Luis Campos doit régler de nombreuses prolongations. Et en ce qui concerne Marquinhos, une issue positive serait imminente. En effet, selon les informations de L'Equipe , cela serait très avancé pour le nouveau contrat du Brésilien. Capitaine du PSG, Marquinhos pourrait alors prolonger jusqu'en 2027. Et cela pourrait même aller au-delà puisqu'à Paris, on souhaiterait voir le défenseur central terminer sa carrière au Parc des Princes.



PSG : Réunion au sommet entre les clans Messi et Xavi

Lionel Messi a quitté le FC Barcelone en 2021. Alors que l'Argentin a depuis rebondi au PSG, son avenir est au coeur des rumeurs et il est notamment question d'un retour chez les Blaugrana. D'ailleurs, à en croire les informations de Catalunya Radio , le frère de Messi aurait dernièrement rencontré le frère de Xavi, l'entraîneur du Barça. Et les deux hommes auraient été en compagnie d'un spécialiste des questions contractuelles.



OM : Un transfert à 5M€ est imminent

De retour à l'OM, Amine Harit a été prêté par Schalke 04 et cette fois, une option d'achat est présente. Fixée à 5M€, celle-ci deviendra obligatoire dès que le Marocain aura disputé 15 matchs sous le maillot phocéen. Et celle pourra être le cas dès ce dimanche face à l'OL. En effet, s'il joue cette rencontre, Harit comptera 15 apparitions cette saison et son transfert définitif à l'OM deviendra donc effectif.



PSG : Le Qatar fixé pour cet incroyable transfert à 150M€ ?