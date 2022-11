Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar fixé pour cet incroyable transfert à 150M€ ?

Publié le 5 novembre 2022 à 11h45

Étincelant avec le Borussia Dortmund, Jude Bellingham suscite les convoitises de nombreux clubs, à l’instar du Real Madrid et de Liverpool. Loin d’être favori, le Paris Saint-Germain suivrait également la situation de l’international anglais de 19 ans, qui pourrait privilégier une arrivée en Premier League pour son avenir.

À seulement 19 ans, Jude Bellingham s’est déjà imposé comme l’une des sensations du football européen grâce à ses excellentes prestations avec le Borussia Dortmund. Cela n’a pas échappé à plusieurs mastodontes du Vieux Continent, à l’instar du PSG qui en pincerait pour le milieu anglais selon Média Foot . Mais le club parisien est loin d’être le favori dans ce dossier.



Bellingham affole l’Europe

Jude Bellingham ne manque pas de prétendants en Europe. Manchester City aurait notamment coché son nom, tout comme Liverpool et le Real Madrid. Après Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouameni, Florentino Pérez souhaite mettre la main sur un nouvel espoir pour rajeunir l’entrejeu, mais Liverpool ne lâche rien et serait en pole.

Liverpool idéalement placé ?