Mercato - ASSE : Cette recrue de Batlles dit tout sur son transfert

Publié le 5 novembre 2022 à 10h00

Thibault Morlain

Durant le dernier mercato estival, ça a énormément bouger à l’ASSE. Suite à la relégation, il a fallu repartir sur un nouveau projet. Laurent Batlles a ainsi été nommé entraîneur et plusieurs recrues sont arrivées dans la foulée. Ça a notamment été le cas d’Anthony Briançon. L’ancien de Nîmes a posé ses valises à l’ASSE et il s’est livré sur son transfert dans le Forez.

Reléguée en Ligue 2, l’ASSE a donc dû penser à un nouveau projet. Dans le Forez, on s’est alors activé durant l’intersaison pour construire ce nouvel effectif avec Laurent Batlles comme chef d’orchestre. Des départs ont ainsi été actés et des recrues sont arrivées chez les Verts. Expérimenté, Anthony Briançon est notamment venu renforcer l’arrière-garde de l’ASSE.

« Cela m’a tout de suite intéressé »

A 27 ans, Anthony Briançon est donc aujourd’hui un nouveau joueur de l’ASSE. Et à l’occasion d’un entretien accordé à Envertetcontretous , il s’est livré sur les coulisses dans son arrivée chez les Verts. « Quand j’ai repris l’entrainement fin mars, Loïc (Perrin) discutait avec mon agent pour savoir un petit peu mon ressenti au niveau du genou droit sur lequel j’avais été opéré. Il ne voulait pas se positionner tant que je n’avais pas repris l’entrainement. J’ai repris, j’ai fait des matchs, Loïc (Perrin) était venu me voir sur certaines rencontres. J’étais assez serein par rapport à mon genou, parce que c’était une période noire mais qui était derrière moi. J’ai validé plusieurs fois 90 minutes de jeu donc je les ai assez rassuré là-dessus. J’étais en contact avant que l’ASSE descende, j’ai vécu le dernier match contre Auxerre. Pour autant, cela ne m’a pas refroidi le fait que Saint-Étienne descende. Quand on connait l’histoire de ce club on sait très bien que Saint-Étienne n’a rien à faire en Ligue 2. J’étais déterminé et je suis déterminé à relever le challenge de faire remonter ce club. Cela m’a tout de suite intéressé », a expliqué Briançon.

