Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce compatriote de Verratti a des exigences colossales

Publié le 5 novembre 2022 à 21h30

Pierrick Levallet

Afin d’étoffer le milieu de terrain du PSG, Luis Campos penserait à recruter Jorginho, en fin de contrat en juin prochain. Et heureusement pour le club parisien, l'Italien est loin d'une prolongation avec Chelsea. En effet, les exigences du joueur de 30 ans seraient bien trop importantes pour le club londonien.

Cet été, Luis Campos a presque totalement refondé le milieu de terrain du PSG. Le conseiller football parisien s’est séparé de Julian Draxler, Idrissa Gueye, Leandro Paredes et Ander Herrera pour les remplacer par Vitinha, Renato Sanches, Fabian Ruiz et Carlos Soler. Mais Luis Campos ne compterait pas s’arrêter-là. En effet, le Portugais aurait Jorginho dans sa ligne de mire. L’Italien est en fin de contrat en juin prochain avec Chelsea et il serait loin d'un accord avec sa direction. Les Blues seraient notamment bloqués par les exigences colossales du joueur de 30 ans pour sa prolongation, comme révélé par SPORT récemment.

Mercato - PSG : Un nouveau coup à la Donnarumma pour ce transfert XXL de Campos ? https://t.co/CTstt0VsVn pic.twitter.com/xb4WMpO8Hk — le10sport (@le10sport) November 5, 2022

Jorginho a des exigences colossales

Le média espagnol en a d’ailleurs rajouté une couche ce samedi, affirmant que les positions seraient assez éloignées entre Chelsea et Jorginho pour la prolongation de l’international italien. Alors qu’il perçoit environ 6,4M€ chez les Blues actuellement, le milieu de terrain de 30 ans voudrait doubler son salaire. En effet, Jorginho réclamerait une rémunération supérieure à 13M€ par saison, en plus d’une importante prime à la signature, à Chelsea.

Chelsea encore loin des positions de Jorginho

Toutefois, le club londonien ne serait pas vraiment favorable à l’idée de donner un tel salaire à Jorginho. Chelsea ne serait prêt à offrir qu’une somme compris entre 7 et 8M€. De ce fait, il est peu probable qu’un accord soit trouvé entre les deux parties. Le PSG peut donc afficher un large sourire.