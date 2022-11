Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar va blinder une star de Galtier

Publié le 5 novembre 2022 à 08h30

Thomas Bourseau

Marquinhos (28 ans) soufflera sa dixième bougie en tant que joueur du PSG à la prochaine intersaison. Quoi de mieux qu’une prolongation de contrat pour fêter cette décennie ? La direction du PSG travaillerait sur ce dossier et serait même proche d’un accord avec l’entourage du capitaine de l’effectif de Christophe Galtier pour un nouveau contrat courant jusqu’à l’été 2027.

Que ce soit le conseiller football Luis Campos ou l’ensemble de la direction du PSG, les décideurs du club de la capitale semblent partager les mêmes attentes sur certaines éventuelles prolongations de contrat. C’est notamment le cas de Lionel Messi, de Sergio Ramos, Presnel Kimpembe, Marco Verratti ainsi que le capitaine Marquinhos comme le10sport.com vous l’a souligné en octobre dernier.

Le PSG ferme la porte à double tour pour un départ de Marquinhos

Arrivé en 2013 en provenance de la Roma et à tout juste 19 ans, Marquinhos s’est rapidement mué comme étant un élément fort du PSG et a témoigné d’une montée en puissance XXL au point de devenir un indéboulonnable du onze de départ du Paris Saint-Germain et ce, quel que soit l’entraîneur. Aujourd’hui capitaine du champion de France et d’un prétendant récurrent à la Ligue des champions, Marquinhos dispose de la confiance totale des dirigeants du PSG et des propriétaires qataris qui ont même fermé la porte à son transfert à Chelsea à l’été 2021, moment où Thomas Tuchel aurait tenté de l’attirer chez les Blues .

Une prolongation de contrat jusqu’à l’été 2027