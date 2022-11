Foot - Mercato

Mercato : Pour sa retraite, Karim Benzema a les idées claires

Publié le 5 novembre 2022 à 06h30

Thomas Bourseau

Karim Benzema semble être au top de sa carrière alors qu’il va fêter son 35ème anniversaire en décembre prochain. L’occasion pour l’attaquant du Real Madrid de se pencher sur son après-carrière et sur ce qu’il a en tête pour sa retraite.

Karim Benzema soufflera sa 35ème bougie en décembre prochain. Et alors que son contrat arrive à expiration le 30 juin 2023 au Real Madrid, le Français a fait savoir après son sacre au Ballon d’or à la mi-octobre qu’il comptait continuer à jouer tant qu’il se sentait être prêt à répondre présent au plus haut niveau. Une prolongation de contrat d'une saison semble être en discussion en coulisse. Le but du Real Madrid serait de blinder son capitaine pour une saison supplémentaire afin de préparer le terrain pour le recrutement d'Erling Braut Haaland à l'été 2024, moment où sa supposée clause libératoire pourrait être effective.

Benzema veut entraîner des jeunes

Et pour ce qui est de son après-carrière ? Karim Benzema semblerait avoir déjà une idée précise de ce qu’il veut faire comme il l’a fait savoir à Zack Nani dans une longue interview publiée dans la journée de vendredi. « Entraîner ? Je ne sais pas, mais aider les jeunes oui. Qu’ils comprennent un peu plus ce qu’est le football, pour ne pas qu’ils se concentrent seulement sur les statistiques. Je veux les aider. Le foot d’aujourd’hui, ce n’est pas terrible car l’on pense qu’aux buts. Le contenu est passé au second plan ».

«Moi consultant ? Jamais de la vie»