Luis Enrique en danger, une icône du PSG vole à son secours

Axel Cornic

Seulement quelques mois après son arrivée en lieu et place de Christophe Galtier, Luis Enrique semble déjà être fragilisé. Son Paris Saint-Germain ne domine en effet pas la Ligue 1 et sans une victoire ce mercredi face à l’AC Milan, les choses pourraient sérieusement se compliquer en Ligue des Champions. Mais Ronaldinho, ancien Parisien qui a côtoyé l’Espagnol en tant que joueur, n’a aucune crainte pour l’avenir.

C’est déjà un match crucial qui va se disputer ce mercredi soir, au Parc des Princes. Le PSG accueille l’AC Milan pour la 3e journée dans le groupe F de la Ligue des Champions et après la défaite face à Newcastle (4-1), la victoire est obligatoire pour garder la main sur son avenir dans la suite de la compétition. Surtout que les conséquences pourraient être catastrophiques pour un certain Luis Enrique…

On lui promet l’enfer, une star du PSG reçoit un soutien inattendu https://t.co/Fvg6Sqbkcw pic.twitter.com/CYEEM4pErN — le10sport (@le10sport) October 25, 2023

« Le PSG n’aura aucun scrupule à faire sortir Luis Enrique par la petite porte »

Car s’il a la confiance des dirigeants pour le moment, le technicien espagnol pourrait rapidement voir sa situation changer. Sous QSI, le PSG n’a en effet jamais loupé les 8e de finale de la Ligue des Champions et selon les informations de Philippe Sanfourche sur le plateau de L’Equipe du Soir , il pourrait bien perdre son poste. « Le PSG n’aura aucun scrupule à faire sortir Luis Enrique par la petite porte si après les deux matchs contre Milan, le club est en position de se faire éliminer » a expliqué le journaliste.

Ronaldinho croit en Luis Enrique