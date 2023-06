L’OM va se faire recaler pour son prochain entraîneur

Hugo Chirossel

À la recherche de son prochain entraîneur, l’OM multiplie les pistes afin de trouver la perle rare. En ce sens, Marcelo Gallardo semblait tenir la corde ces derniers jours, mais les dirigeants marseillais s’intéresseraient également à Ruben Amorim, sous contrat jusqu’en juin 2026 avec le Sporting Portugal. Cependant, ce dossier semble très compliqué à boucler.

Comme indiqué par Le 10 Sport , les négociations entre l’OM et Marcelo Gallardo ont bien avancé ces derniers jours. Pour autant, malgré des échanges positifs, les dirigeants marseillais sont toujours dans l’attente de sa réponse. Une attente qui pourrait les pousser à se tourner vers d’autres pistes.

Coup de théâtre pour le nouvel entraineur de l'OM https://t.co/n2n8bWflb1 pic.twitter.com/QklmHVArDE — le10sport (@le10sport) June 15, 2023

Amorim dans le viseur de l’OM ?

En ce sens, Paulo Fonseca, sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le LOSC, serait la deuxième option de l’OM. Le nom de Fabio Grosso a également été évoqué dernièrement, mais d’après A Bola , le club marseillais s’intéresserait également à Ruben Amorim. Un entraîneur très courtisé, puisqu’il a notamment été lié à Chelsea, le PSG ou bien Tottenham.

Un dossier très difficile à concrétiser