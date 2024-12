L'OM négocie avec Rabiot, surprise à venir ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé en septembre dernier à l'OM, Adrien Rabiot pourrait simplement se servir du club marseillais comme d'un tremplin pour retrouver un très grand club européen à l'avenir. Interrogé à ce sujet, Pablo Longoria assure toutefois qu'il va discuter avec son joueur en fin de saison. Une bonne surprise n'est pas à exclure.

Bien que libre après la fin de son contrat avec la Juventus, Adrien Rabiot n'a pas trouvé de club durant le mercato estival et a donc accepté de rejoindre l'OM où il s'est engagé jusqu'en 2026. Un contrat sur le court terme qui peut laisser penser à un départ précoce de l'ancien joueur du PSG. Mais Pablo Longoria veut bien éviter cette situation.

Longoria veut conserver Rabiot

« Adrien Rabiot est une des personnes avec des valeurs humaines les plus importantes que j'ai vues dans ma carrière, extraordinaire. De quoi ça va dépendre ? On va discuter en juin pour voir si on est contents », annonce dans un premier temps le président de l'OM en conférence de presse, avant d'en rajouter une couche.

«J'aimerais qu'il continue tout le temps»

« J'aimerais qu'il continue tout le temps ! Pour ce qu'il nous amène, c'est normal de voir s'il est satisfait, voir si est dans le même mood. Si tous les joueurs étaient comme Adrien, on serait très contents », ajoute Pablo Longoria.