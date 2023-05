L’OM lâche un énorme indice sur son mercato

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

A quelques semaines de la fin de la saison, l’OM, 2ème du championnat, prépare déjà son mercato estival. Pablo Longoria étudie plusieurs dossiers et Wilfried Zaha et Denis Zakaria, libres cet été, font partie des pistes. Néanmoins, au sein du club, on estime qu’on « ne s’intéresse pas vraiment aux joueurs sans contrat ».

Il n’y a pas besoin d’être devin pour annoncer que Pablo Longoria planche déjà sur le mercato de l’OM. Le président marseillais a fait du marché des transferts sa spécialité et si Marseille conserve sa deuxième place, l’OM devrait encore être très actif cet été. Même si l’effectif a fière allure, il y a encore des axes d’amélioration. Et Pablo Longoria, soutenu depuis un an par Javier Ribalta, ne manque pas d’idée pour renforcer l’équipe entraînée par Igor Tudor.

Zaha et Zakaria dans le viseur de l’OM

Comme l’explique Foot Mercato , Wilfried Zaha a été proposé à l’OM. En revanche, au club, on dément un quelconque intérêt pour l’international ivoirien qui sera libre cet été mais qui détient un salaire considérable. Denis Zakaria, le milieu de la Juventus prêté à Chelsea, a tapé dans l’œil des dirigeants marseillais mais ce dossier semble ne plus vraiment bouger. L’international suisse sera aussi en fin de contrat cet été, une option qui pourrait satisfaire l’OM.

«On ne s’intéresse pas vraiment aux joueurs sans contrat»