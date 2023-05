PSG : Un deal en passe de capoter pour une incroyable raison ?

Arnaud De Kanel

La défaite face à Lorient aura été celle de trop pour les supporters du PSG qui ont manifesté leur colère devant le Camp des Loges, la Factory et même le domicile de Neymar. Tout le monde en prend pour son grade et les dirigeants se retrouvent face à une situation d'urgence qui freine l'avancée d'une prolongation de contrat.

La situation est plus que tendue au PSG et la nouvelle défaite le week-end face à une modeste équipe lorientaise a laissé place à l'escalade. Les supporters ont multiplié les opérations pour exprimer leur colère et réclamer la démission de la direction ainsi que les départs de plusieurs joueurs comme Marco Verratti, Leo Messi et Neymar. Une situation devenue incontrôlable qui perturbe le PSG dans le dossier Sergio Ramos.

Le PSG veut prolonger Ramos

Comme nous vous l'avons révélé le 18 février dernier, le PSG souhaite prolonger Sergio Ramos. Le défenseur espagnol est l'une des rares satisfactions de la saison et il pourrait être récompensé avec un nouveau contrat. Or, le dossier traine.

La fronde des supporters retarde tout