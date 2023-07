L’OM lâche son secret pour le mercato !

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Dans moins d’un mois, l’OM disputera le tour préliminaire de la Ligue des Champions sous la houlette de Marcelino, son nouvel entraîneur. La mission du club olympien est donc de recruter rapidement pour être prêt. Javier Ribalta a, à cette occasion, décrypté la méthode de l’OM sur le mercato.

Un an après avoir fini 2ème et accroché une qualification directe en Ligue des Champions, l’OM va découvrir les joies du tour préliminaire de C1. Igor Tudor et ses hommes ne sont pas parvenus à devancer le RC Lens. C’est donc Marcelino, le nouvel entraîneur, qui aura la lourde tâche de passer cette grosse étape.

L’OM doit recruter vite et bien

Avant cela, l’OM se focalise sur le mercato estival. Pour l’instant, les dirigeants marseillais n’ont fait venir que Geoffrey Kondogbia. Mais l’ambition olympienne est clairement de se renforcer le plus vite possible en vue du tour préliminaire.

Ribalta décrypte la méthode OM