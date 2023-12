L’OM interpelle deux recrues du mercato !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recrutés par l'OM lors du dernier mercato estival, Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye peinent encore à trouver leur rythme de croisière au sein du club phocéen. Et Gennaro Gattuso, leur entraîneur, a tenu à leur passer un message clair sur leur investissement à l'entraînement et leur axe de progression pour enfin s'imposer à l'OM.

C'est un fait, l'OM avait largement recomposé son secteur offensif lors du dernier mercato estival, et a notamment recruté les deux attaquants sénégalais Ismaïla Sarr (25 ans, 13M€) et Iliman Ndiaye (23 ans, 18M€) pour épauler Pierre-Emerick Aubameyang et Vitinha. Mais les deux recrues peinent encore à briller sous le maillot marseillais avec des statistiques peu convaincantes en Ligue 1 (3 buts et 1 passe décisives en 10 matches pour Sarr, 1 but et 2 passes décisives en 12 matches pour Ndiaye), ce qui leur vaut de nombreuses critiques de la part des observateurs.

« S'entraîner de manière intense »

Interrogé en conférence de presse samedi avant que l'OM n'affronte Rennes en championnat, Gennaro Gattuso a évoqué les difficultés de ses deux attaquants sénégalais : « Si j’attends toujours plus d’Ismaïla Sarr ? Je pense que la solution, c'est parler, vraiment s'entraîner de manière intense, croire en lui, ne pas trop se casser la tête. Expliquer que ça peut arriver qu'on rate au début du match sur quelques passes, il peut y avoir des moments difficiles », a indiqué le technicien italien, avant d'avoir également un mot pour Iliman Ndiaye.

« C'est normal d'avoir des difficultés, mais... »