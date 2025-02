L'OM annonce un «joueur très fort» qui arrive enfin !

La rédaction

Roberto De Zerbi a évoqué le cas Luiz Felipe en conférence de presse. Arrivé début janvier à l'OM, l'ancien de la Lazio n'a toujours pas disputé la moindre minute avec le club phocéen. Gêné par une blessure à la cuisse, le joueur n'est pas sûr de pouvoir jouer ce samedi face à l'ASSE.

Luiz Felipe est arrivé libre à l'OM début janvier en provenance d'Al-Ittihad. Le défenseur brésilien sort d'une longue blessure à la cuisse de plus de trois mois et n'a donc toujours pas joué la moindre minute avec l'OM. Avec les problèmes défensifs de l'OM, son retour se fait attendre.

« Il sera important »

En conférence de presse ce vendredi, Roberto De Zerbi est revenu sur Luiz Felipe et a évoqué une date de retour : « Je ne sais pas encore, l'objectif c'est d'avoir 46 points demain. Luiz Felipe est un joueur important, un joueur très fort, un peu sous-estimé. Il a de l'expérience, de la personnalité. Il sera important quand ce sera à lui de jouer. On verra si c'est demain ou plus tard contre Auxerre. »

Kondogbia ou Cornelius pour le remplacer ?

En attendant les premiers pas de l'ancien de la Lazio avec l'OM, Roberto De Zerbi va devoir composer avec ce qu'il a : Leonardo Balerdi en défense centrale, accompagné d'Amir Murillo en défenseur central droit, ainsi que soit Geoffrey Kondogbia, soit Derek Cornelius sur sa gauche.