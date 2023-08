L’OM annonce un coup de tonnerre pour ce transfert à 12M€

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Franck McCourt l'aurait annoncé à ses équipes, l'OM doit vendre dans les prochaines semaines. Pablo Longoria pensait rassurer son supérieur en se séparant de Cengiz Ünder. L'ailier était annoncé proche d'un départ à Fenerbahçe, mais le président de l'OM a jeté un froid dans ce dossier en conférence de presse.

Franck McCourt aurait pris ses distances avec l'OM, mais continue de s'impliquer en période de mercato. Selon L'Equipe, le propriétaire du club marseillais se serait plaint du manque de ventes et aurait réclamé des départs à Pablo Longoria. D'ici la fin du mois d'août, le président marseillais espère rassurer son supérieur en faisant le ménage dans le vestiaire. Ces derniers jours, l'OM pensait enregistrer un premier départ, celui de Cengiz Ünder. De nombreux médias turcs avaient annoncé que l'affaire était conclue avec Fenerbahçe pour un transfert à 12M€, mais ce serait loin d'être le cas.

Longoria relance le dossier Ünder

Présent en conférence de presse ce jeudi à l'occasion de la présentation de Geoffrey Kondogbia et de Pierre-Emerick Aubameyang, Pablo Longoria a jeté un froid sur ce dossier Ünder. « Il est encore avec nous, hier il était convoqué, il s'est entraîné normalement. Ce n'est pas la même situation qu'en Allemagne, où on était proches d'un accord qui ne s'est pas fait pour différents motifs » a lâché le président marseillais devant les journalistes.

« On n'est pas proches de trouver un accord »