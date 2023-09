L’entraîneur de l’OM enrage contre le mercato

Hugo Chirossel

Quelques mois seulement après son arrivée à l’OM afin de succéder à Igor Tudor, Marcelino pourrait déjà s’en aller. Une situation qui intervient après un début de saison décevant de la part des Olympiens. En privé lors d’une conversation avec ses dirigeants, le technicien espagnol aurait d’ailleurs critiqué la qualité de son effectif.

Après la réunion entre les représentants des différents groupes de supporters et la direction de l’OM lundi soir, Marcelino aurait confié à plusieurs de ses joueurs son intention de démissionner de son poste d’entraîneur de l’OM selon L’Équipe . Il aurait été choqué par les propos tenus à l’encontre de son président, Pablo Longoria.

Marcelino et Longoria, un avenir encore incertain

Un dossier flou et il n’est pas encore certain que Marcelino quitte son poste. Pablo Longoria songerait lui aussi à quitter l’OM et le dénouement devrait intervenir dans les prochaines heures. Si les résultats en championnat sont plutôt satisfaisants, c’est le jeu proposé par les Olympiens et l’absence de progrès qui inquiète les supporters marseillais.

Marcelino n’est pas satisfait de son groupe