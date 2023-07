Le RC Lens tente un transfert historique en attaque !

Arnaud De Kanel

Le RC Lens devra faire sans son meilleur buteur de la saison passée Loïs Openda à la rentrée. L'attaquant belge a rejoint le RB Leipzig et le club artésien lui cherche un remplaçant idéal. Morgan Guilavogui est arrivé en provenance du Paris FC mais les Sang et Or explorent tout de même une nouvelle piste.

Le chantier est à un stade très avancé au RC Lens. Comme l'on pouvait s'en douter, les Sang et Or n'ont pas réussi à conserver Seko Fofana et Loïs Openda. A l'inverse, ils maintiennent le cap pour Kevin Danso. Franck Haise attend malgré tout du renfort, notamment dans le secteur offensif où le RC Lens a ouvert un nouveau dossier.

Lens pense à De Ketelaere

Le club artésien veut continuer de miser sur un attaquant belge. Selon les informations de Tuttosport , le RC Lens serait donc intéressé par Charles De Ketelaere. Au sortir d'une première saison décevante avec l'AC Milan, l'attaquant aurait conservé une belle cote sur le marché.

Milan demande 28M€