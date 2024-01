Le RC Lens sous pression pour ce transfert au FC Nantes

Hugo Chirossel

Alors que Quentin Merlin a été transféré à l’OM, le FC Nantes a trouvé son successeur en la personne de Massadio Haïdara. Un accord a été trouvé avec l’international malien, ainsi qu’avec son club, le RC Lens. Mais la clôture du marché des transferts approche et les Sang et Or lui cherchent toujours un remplaçant.

Lors de cette période de mercato hivernal, le FC Nantes s’est séparé de deux de ses arrières gauches. Jaouen Hadjam, qui a pris la direction des Young Boys, ainsi que Quentin Merlin, transféré à l’OM contre un montant estimé à 12M€. À ce poste, les Canaris ont jeté leur dévolu sur Massadio Haïdara.

Le dossier Haïdara en stand-by

Cependant, ce dossier est à l’arrêt depuis plusieurs jours. Comme indiqué par L’Équipe , le FC Nantes et le RC Lens se sont mis d’accord autour d’une indemnité de 1,5M€ pour le transfert de Massadio Haïdara, sous contrat jusqu’en juin 2025. L’international malien doit signer un bail de deux ans et demi avec les Canaris .

Lens n’a toujours pas trouvé son remplaçant