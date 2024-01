Mercato - OM : Il justifie son départ du FC Nantes après sa signature

La rédaction

Après le départ de Renan Lodi vers l'Arabie saoudite cet hiver, l'OM s'activait pour lui trouver un remplaçant au poste de latéral gauche. À l'issue d'intenses négociations, le club phocéen est finalement parvenu à s'attacher les services de Quentin Merlin, moyennant 12M€. Après son officialisation, l'ancien du FC Nantes a justifié son choix de rejoindre l'OM.

C'était l'un des gros chantiers de l'OM lors de ce mercato d'hiver. Avec le départ de Renan Lodi pour l'Arabie saoudite, le club phocéen a travaillé d'arrache-pied pour lui trouver un successeur sur le flanc gauche de la défense. Si Ulisses Garcia a débarqué dans la cité phocéenne en provenance des Young Boys, l'OM était toujours en quête d'un numéro un au poste de latéral gauche. Après avoir longtemps été incertain, le transfert du défenseur du FC Nantes, Quentin Merlin, s'est finalement concrétisé.

«C’est un club qui reste l’un des plus grands en France»

Dans cette transaction, le club marseillais a dû débourser pas moins de 12M€. Auprès des médias de l'OM, Quentin Merlin est revenu sur son choix de quitter le FC Nantes pour rejoindre l'OM. Une chose est sûre, la décision n'a pas été dure à prendre. « Pourquoi j’ai choisi l’OM ? C’est un club qui reste l’un des plus grands en France. Un club mythique avec une ferveur des supporters incroyablement. Sûrement la meilleure en France » , a-t-il justifié.

«Il n’y a rien de mieux»