Mercato : Après le coup de pression de l'OM, le verdict tombe

Hugo Chirossel

Présent en conférence de presse lundi pour la présentation de Quentin Merlin, Pablo Longoria a profité de l’occasion pour faire passer un message, visiblement à destination de Jonathan Clauss. Ce dernier a été mis sur le marché par l’OM, à quelques jours de la fermeture du marché des transferts, mais un départ de l’international français ne semble plus être la tendance.

À la surprise générale, l’OM a ouvert la porte à un départ de Jonathan Clauss d’ici à la fermeture du marché des transferts. Un départ qui semblait plutôt programmé pour l’été prochain, à un an de la fin du contrat de l’international français (10 sélections). En interne, il est reproché au latéral droit de 31 ans un manque d’investissement, notamment après le match face à l’AS Monaco samedi dernier (2-2). Jonathan Clauss est sorti sur blessure à la demi-heure de jeu, mais l’OM estime qu’il aurait pu serrer les dents et tenir sa place.

« Le plus important pour le club, c’est la mentalité »

« Pardon d’utiliser ce moment pour envoyer ce type de message. Le plus important pour le club, c’est la mentalité, la volonté de réussir, je tiens à remercier certains pour les sacrifices qui ont été faits samedi : Kondogbia qui a tenu jusqu’à la fin même s’il ne s’était pas entraîné de la semaine, il a serré les dents, Onana qui a fini avec des crampes, Veretout qui a terminé arrière droit… », a déclaré Pablo Longoria lundi, lors de la présentation de Quentin Merlin. Un message notamment à destination de Jonathan Clauss, que l’OM a donc décidé de mettre sur le marché, lui qui est pourtant un des meilleurs Olympiens depuis le début de la saison.

Clauss devrait rester à l’OM