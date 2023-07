Le RC Lens lâche une réponse à 30M€ sur le mercato

Hugo Chirossel

Dauphin du PSG à l’issue de la saison dernière et qualifié directement pour la Ligue des champions, l’effectif du RC Lens a déjà connu plusieurs bouleversements depuis l’ouverture du marché des transferts, avec les départs de Loïs Openda et Seko Fofana. Les Sang et Or pourraient perdre un troisième joueur majeur, puisque Kevin Danso serait la priorité de Naples. Les Lensois demanderaient 30M€ pour se séparer du défenseur autrichien.

Après Loïs Openda, parti au RB Leipzig pour près de 50M€, le RC Lens a perdu un autre de ses cadres, son capitaine Seko Fofana. Ce dernier a décidé de répondre favorablement à l’intérêt d’Al-Nassr, en Arabie Saoudite. L’international ivoirien a rejoint le club où évolue Cristiano Ronaldo pour un montant estimé à 20M€.

Danso, priorité de Naples

Les Sang et Or ont donc perdu deux grands artisans de leur excellente saison dernière, à l’issue de laquelle ils ont terminé à un point du PSG et se sont qualifiés directement pour la Ligue des champions. Mais un troisième joueur important du RC Lens pourrait lui aussi faire ses bagages prochainement.

Le RC Lens demande 30M€ pour Danso