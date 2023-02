Le Qatar a un vieux rêve, le PSG a les cartes en main

Thomas Bourseau

Cela fait quelque temps que le nom de Pierre-Emerick Aubameyang est lié au PSG. Et alors qu’il est question d’un départ en MLS, le Gabonais miserait sur soi-même et pour un nouveau challenge en Europe.

Les jours les plus radieux de la carrière de Pierre-Emerick Aubameyang semblent être derrière lui. Depuis son départ du FC Barcelone, précipité par le transfert de Robert Lewandowski l’été dernier, le Gabonais peine à rebondir correctement. À Chelsea, la mayonnaise n’a pas pris pour l’ancien capitaine d’Arsenal. Chelsea a en outre considérablement recruté cet hiver et Aubameyang n’a pas été inclus à la liste des sélectionnés pour la Ligue des champions.

Le PSG prêt à revenir à la charge pour Aubameyang ?

L’occasion pour Média Foot d’expliquer en janvier dernier que le PSG serait susceptible de revenir à la charge pour Pierre-Emerick Aubameyang après des tentatives vaines en 2016 et en 2017 notamment. Pour RMC , Aubameyang raconta alors qu’Antero Henrique était derrière son transfert avorté en 2017 lorsque le président Nasser Al-Khelaïfi travaillait sur sa venue.

Aubameyang refuse la MLS et veut un club en Europe