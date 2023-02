Mercato : Une nouvelle catastrophe est annoncée, le PSG les a traumatisés

Axel Cornic

Depuis la fin du mercato hivernal, l’Inter est la risée des médias italiens. On ne cesse en effet de rappeler aux Nerazzurri comment ils ont tout gâché avec Milan Skriniar, refusant entre 50 et 70M€ du Paris Saint-Germain l’été dernier puis près de 15M€ cet hiver... pour finalement le perdre sans empocher le moindre sou. Et l’histoire pourrait bien se répéter !

Grande priorité de Luis Campos comme nous vous l’avons expliqué sur le10sport.com, Milan Skriniar rejoindra le PSG cet été. Après avoir annoncé sa non prolongation à l’Inter, le défenseur central a confié avoir signé avec le club de la capitale, ce qui représente un incroyable coup à 0€.

Le PSG a marqué l’Inter

Le dossier Skriniar a laissé des races à l’Inter, où la fin du mercato hivernal a marqué un véritable tournant. La première décision prise a été d’enlever le brassard de capitaine au Slovaque et encore récemment l'administrateur délégué Giuseppe Marotta lui a glissé un petit tacle en public, en déclarant : « Pour porter le brassard de capitaine, il y a des valeurs à avoir comme l'appartenance et l'amour pour le club, qui doivent être acceptées par celui qui le porte ».

Bastoni sur les traces de Skriniar ?