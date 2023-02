Le PSG a été trompé, la contre-attaque est lancée

Thomas Bourseau

Hakim Ziyech a échappé au PSG pour des raisons administratives lors du dernier mercato hivernal. Pas de quoi décourager la direction parisienne qui devrait revenir à la charge l’été prochain. De son côté, Chelsea préparerait le départ de l’international marocain.

Dans le cadre du dernier mercato hivernal, le PSG avait à coeur de recruter dans deux secteurs du jeu afin d’être le mieux armé possible pour la seconde partie de saison. Un défenseur central alors que Presnel Kimpembe va seulement reprendre la compétition prochainement ainsi qu’un élément offensif pour faire souffler les stars de devant et pour pallier diverses absences comme c’est actuellement le cas avec Kylian Mbappé et potentiellement Lionel Messi qui se serait blessé mercredi soir face à l’OM (1-2) en 1/8ème de finale de Coupe de France.

Le PSG s’est fait avoir pour Skriniar et Ziyech

C’est pourquoi le PSG y a cru pour Milan Skriniar pendant le mercato hivernal alors que le10sport.com vous révélait le 20 janvier que le défenseur slovaque avait pris la décision de ne pas répondre favorablement à l’offre de prolongation de contrat de l’Inter et partira ainsi libre l’été prochain. Un transfert était espéré au PSG, mais l’Inter a fermé la porte. Pour ce qui est d’Hakim Ziyech, Chelsea a envoyé des documents erronés au PSG à plusieurs reprises, ce qui a fait capoter le prêt de l’international marocain dans la dernière ligne droite du mercato.

Le PSG analyse son calvaire du moment https://t.co/FxoEts0Gel pic.twitter.com/JIR31DwYxG — le10sport (@le10sport) February 10, 2023

Le PSG pense à retenter un coup pour Ziyech, Chelsea prépare son départ