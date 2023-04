Le PSG vise une star du Mondial, il reçoit le feu vert

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A la recherche d'une sentinelle capable, enfin, de prendre la succession de Thiago Motta, le PSG aurait étudié la piste menant à Sofyan Amrabat. Le milieu de terrain marocain, en vue lors du dernier Mondial, semble vouloir quitter la Fiorentina comme l'a laissé entendre son agent. Mais dans ce dossier, la concurrence promet d'être féroce.

Comme annoncé par le 10Sport.com, Luis Campos devrait être chargé du prochain mercato estival. Malgré la saison décevante réalisée par le PSG, le Portugais va conserver son poste la saison prochaine. Et selon L'Equipe, le conseiller sportif du club parisien s'est déjà mis au travail et a ciblé trois secteurs à renforcer : le poste d'attaquant, d'ailier, mais aussi le milieu de terrain. Un numéro six serait recherché par Campos, qui aurait pris des renseignements sur Sofyan Amrabat, en grande forme sous le maillot du Maroc lors du dernier Mondial.

Amrabat sur le départ selon son agent

Ce samedi, l'agent d'Amrabat a confirmé que son client n'avait pas encore reçu d'offre de la part du PSG. Mais son départ est plus que jamais d'actualité. « Pour l'instant, nous n'avons pas d'offres pour l'été, mais maintenant au moins la Fiorentina est prête à écouter. C'est une promesse qu'ils ont faite lorsque le président a refusé toutes les offres en hiver. Nous avons reçu de nombreuses offres lors du mercato de janvier, dont une de Manchester United, mais aucun accord n'a pu être trouvé » a confié Mohamed Sinouh.

Le Barça idéalement placé dans ce dossier ?