Surprise, il réclame le départ d’une star de l’OM

En fin de contrat en juin prochain, Alexis Sanchez n’a toujours pas prolongé son bail à l’OM ce qui laisse planer le doute sur son avenir en vue de la saison prochaine. D’autant plus que Javier Saviola espère que le Chilien fera son retour à River Plate.

Saviola veut que Sanchez revienne à River

« Revoir Alexis Sanchez à River Plate ? Tous les grands joueurs peuvent revenir dans l’institution. Alexis était là et sait comment pensent les gens de River. Maintenant, il y a Martín Demichelis et il y a un entraîneur impliqué, ce ne sont pas les fans et les anciens joueurs qui décident. Mais nous l’aimons, parce que nous aimons le bon football et Alexis a toujours été un crack », lâche l'ancien international argentin à Redgoal avant de poursuivre.

«J’espère qu’il continuera à jouer encore longtemps»