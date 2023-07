Le PSG veut oublier Mbappé, il prend une décision fracassante

Pierrick Levallet

Alors que Kylian Mbappé pourrait partir cet été, le PSG aurait déjà tout prévu. Le club de la capitale souhaiterait le remplacer par Ousmane Dembélé, sous contrat avec le FC Barcelone jusqu'en 2024. Cependant, l'international français ne verrait pas d'un mauvais oeil l'idée d'une prolongation en Catalogne. Le Barça serait même prêt à lui faire un joli cadeau pour le convaincre.

L’avenir de Kylian Mbappé pourrait bien s’écrire loin du PSG la saison prochaine. Ne souhaitant pas prolonger son contrat jusqu’en 2025, la star de 24 ans sera libre en juin 2024. De ce fait, le club de la capitale ne ferme pas la porte à un départ lors de ce mercato estival comme Nasser Al-Khelaïfi l’a fait savoir. Le PSG aurait d’ailleurs déjà identifié son successeur.

Dembélé pour remplacer Mbappé au PSG ?

D’après Foot Mercato , la formation parisienne songerait à Ousmane Dembélé. Mais ce dernier aurait d’autres plans pour son avenir. Selon les informations de Mundo Deportivo , Ousmane Dembélé souhaiterait étendre son engagement au FC Barcelone. L’international français voudrait prolonger sa relation avec le club catalan le plus longtemps possible, désireux de jurer un amour éternel au Barça . Les deux parties auraient déjà jeté les bases d’une prolongation. Si tout se passe bien, Ousmane Dembélé pourrait allonger son bail de trois saisons supplémentaires, et ainsi être engagé jusqu’en juin 2027. Il n’est d’ailleurs pas exclu qu’une année en option soit ajoutée au deal.

Le FC Barcelone veut lui faire un joli cadeau